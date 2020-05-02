ДТП в Вулканештах: водитель вылетел на тротуар и снёс вазон (ФОТО)

ДТП в Вулканештах: водитель вылетел на тротуар и снёс вазон (ФОТО)

Авария произошла сегодня ранним утром в Вулканештах. Водитель снёс цветочный вазон, после чего скрылся.

Как пишет gagauzinfo.md, автомобиль выехал на пешеходный тротуар, где врезался в цветочный вазон. Водитель с места происшествия сбежал.

Что стало причиной инцидента – неизвестно. Вероятнее всего, скорость была высокой. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу и оказалась на тротуаре.

На место происшествия прибыли сотрудники инспектората полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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