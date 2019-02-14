ДТП в Унгенах: пенсионера сбила полицейская машина (ВИДЕО)

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Серьёзная авария произошла вчера вечером в селе Дэнуцень Унгенского района. По словам очевидцев, старик, переходящий улицу Штефан чел Маре примерно в 20 метрах от пешеходного перехода, был сбит автомобилем Dacia Duster, принадлежащим Инспекции полиции Унген.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на перекрестке улиц Штефан чел Маре и Алеко Руссо, напротив местного ресторана Dalma, пишет news.ungheni.org. Пострадавшего доставили на машине скорой помощи в районную больницу Унген.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.