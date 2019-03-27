ДТП в Унгенах: легковушка снесла забор дома и врезалась в электрический столб (ФОТО)

0

Серьёзная авария с участием двух автомобилей произошла этим утром в Унгенах. 27-летний водитель повредил забор частного дома и снёс электрический столб.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, пишет tv8.md. По словам пресс-секретаря ИП Унген Кристины Викол, 27-летний местный житель, управлявший автомобилем Renault Megane, вышел на обгон и врезался в авто Honda Civic, за рулём которого находилась 28-летняя жительница Унген.

Позже было установлено, что автоледи хотела повернуть налево к дому, и в тот самый момент столкнулась с Renault Megan. В результате Renault съехал с дороги и врезался в забор частного дома.

Водители прошли тест на алкотестере, который показал, что оба участника ДТП были трезвыми. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.