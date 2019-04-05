ДТП в Тирасполе: водитель ЗИЛ врезался в электроопору

ДТП в Тирасполе: водитель ЗИЛ врезался в электроопору

Авария, в результате которой могли пострадать люди, произошла на улице Краснодонской. ЗИЛ врезался в электроопору.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водитель грузовика пояснил, что двигавшаяся перед ним маршрутка резко затормозила, чтобы забрать пассажира. Дабы избежать столкновения с микроавтобусом, водитель вывернул руль вправо и многотонник врезался в железобетонный столб. Опора буквально раскрошилась от удара. Существенные повреждения и у спецтранспорта.

К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства выясняются.

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