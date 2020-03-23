Авария в Тирасполе: водитель влетел в бордюр и протаранил дерево (ФОТО)

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19-летний водитель Mazda не справился с управлением, врезался в бордюр, а затем в дерево.

В машине находились четыре пассажира, пишет mvdpmr.org. Все, в том числе водитель, отделались ушибами и ссадинами.

По предварительным данным, автовладелец был трезв. Молодой человек признался, что превысил скорость и не смог удержать транспортное средство на дороге.

По факту ДТП ведётся разбирательство.

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