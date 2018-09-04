ДТП в Тирасполе: водитель не справился с управлением и врезался в дерево (ФОТО)

ДТП в Тирасполе: водитель не справился с управлением и врезался в дерево (ФОТО)

Автомашина Mazda следовала по улице 9 Января около семи вечера в понедельник.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, молодой человек, находившийся за рулём иномарки, не выбрал безопасную скорость движения. Рядом с домом № 200 наехал на припаркованный автомобиль Ford Galaxy, после чего врезался в дерево. Недисциплинированный водитель получил телесные повреждения в виде ушиба правого коленного сустава. После оказания неотложной помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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