ДТП в Тирасполе: под колеса попала переходившая дорогу по “зебре” пенсионерка

ДТП в Тирасполе: под колеса попала переходившая дорогу по “зебре” пенсионерка

ДТП произошло на пересечении улиц Манойлова и Карла Маркса около двух часов дня 17 октября. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 78-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 70-летнюю пострадавшую с места происшествия увезла скорая помощь. С ушибами мягких тканей левого тазобедренного и коленного суставов женщину госпитализировали в отделение смешанной травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md