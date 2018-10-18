ДТП в Тирасполе: под колеса попала переходившая дорогу по “зебре” пенсионерка

ДТП произошло на пересечении улиц Манойлова и Карла Маркса около двух часов дня 17 октября.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 78-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 70-летнюю пострадавшую с места происшествия увезла скорая помощь. С ушибами мягких тканей левого тазобедренного и коленного суставов женщину госпитализировали в отделение смешанной травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.