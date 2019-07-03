ДТП в Тирасполе: нарушитель покинул место аварии, но был пойман (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Тирасполе минувшим днём. Водитель совершил наезд на чужой припаркованный автомобиль.

Вопреки установленным правилам, нарушитель покинул место ДТП. Как пишет mvdpmr.org, вскоре сотрудники ГАИ установили личность автолюбителя. Им оказался 25-летний житель посёлка Первомайск. Его автомобиль Dacia также получил механические повреждения.

Обстоятельства инцидента выясняются. За то, что уехал с места аварии, мужчина будет привлечён к административной ответственности.