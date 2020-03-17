ДТП в Тирасполе: госпитализирована молодая женщина

Автоледи за рулём Toyota совершила наезд на девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие произошло в Тирасполе.
Пострадавшую 24-летнюю тираспольчанку госпитализировали в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы. У неё диагностировано сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленные гематомы и ссадины лица.
Управлявшая иномаркой 25-летняя бендерчанка пояснила, что не заметила пешехода. Обстоятельства выясняются.
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