ДТП в Тирасполе: госпитализирована молодая женщина

ДТП в Тирасполе: госпитализирована молодая женщина

Автоледи за рулём Toyota совершила наезд на девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие произошло в Тирасполе. 

Пострадавшую 24-летнюю тираспольчанку госпитализировали в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы. У неё диагностировано сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленные гематомы и ссадины лица.

Управлявшая иномаркой 25-летняя бендерчанка пояснила, что не заметила пешехода. Обстоятельства выясняются.

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