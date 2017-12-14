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ДТП в Тараклии: одна из пассажирок получила травму позвоночника, другая потеряла память

ДТП в Тараклии: одна из пассажирок получила травму позвоночника, другая потеряла память

Незначительные травмы получили еще двое парней.

Появились подробности произошедшей в выходные серьезной аварии вблизи Тараклии. Внедорожник, ехавший на большой скорости, вылетел на обочину и угодил в кювет.

В результате аварии были госпитализированы четверо человек. Молодые люди возвращались в село Копчак из города Комрат, сообщает gagauzinfo.md.

Если двое парней получили незначительные ушибы и вскоре были выписаны из больницы, то двое девушек получили серьезные травмы. У одной их них оказался поврежден позвоночник и сломана тазобедренная кость. Другая же пострадавшая получила травму головы, в результате которой страдает потерей памяти.

Ранее в Гагаузии дорогой Mercedes вылетел в кювет.

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