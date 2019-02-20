ДТП в Сынжерейском районе: три повреждённых авто, водитель ранен (ФОТО)

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Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии после того, как автомобиль, в котором он находился, попал в аварию. Инцидент произошёл сегодня утром недалеко от села Думбрэвица Сынжерейского района.

40-летний водитель Skoda столкнулся с фургоном Mercedes Sprinter, а затем задел и микроавтобус. Мужчину срочно госпитализировали с серьёзными травмами в больницу Сынжерейского района. Водители двух других автомобилей, ставших участникам ДТП, отделались испугом, пишет deschide.md.

По предварительной версии, причиной аварии стал густой туман на трассе, а также то, что водитель Skoda решил обогнать микроавтобус, не убедившись в безопасности манёвра. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.