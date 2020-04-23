ДТП в Страшенах: водитель уснул за рулём и врезался в рекламный щит (ФОТО)

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Авария произошла вчера вечером у въезда в Страшены. Водитель уснул за рулём, в результате чего автомобиль врезался в рекламный щит. Мужчина чудом не пострадал.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Страшен Сильвии Ветку, в ДТП попал автомобиль марки Nissan Qashqai, которым управлял 48-летний мужчина. Машина двигалась из Кишинёва в сторону Страшен. На трассе R1 водитель уснул за рулём, так как был уставшим. В результате автомобиль врезался в рекламный щит АЗС.

Полицейские установили, что мужчина был трезв. Водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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