ДТП в столице: столкнулись легковушка и микроавтобус

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Авария произошла сегодня, 23 марта, в столичном секторе Чеканы.

Согласно данным Службы «Инфотрафик» Национального инспектората патрулирования, сегодня в столице столкнулись два автомобиля. Инцидент произошёл в районе улицы Узинелор,6. Микроавтобус и легковой автомобиль марки Nissan столкнулись «лоб в лоб». Остаётся неизвестным, пострадал ли кто-то в результате аварии.

В зоне, где произошло ДТП, затруднено дорожное движение. НИП призывает водителей быть внимательными и по возможности объезжать данный участок. Органы правопорядка выясняют обстоятельства и определяют виннового в аварии.