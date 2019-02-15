ДТП в столице: решившего срезать автовладельца “догнал” троллейбус (ВИДЕО)

ДТП в столице: решившего срезать автовладельца “догнал” троллейбус (ВИДЕО)

Очередная авария произошла вчера в секторе Чеканы. Троллейбус №12 врезался в легковое авто после того, как водитель последнего решил срезать угол.

В результате пассажирка троллейбуса повредила ногу. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, передаёт canal3.md.

По словам полиции, в ДТП виноват водитель автомобиля, который сменил полосу движения, не убедившись в отсутствии поблизости других транспортных средств. Виновнику грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

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