ДТП в столице: по вине пьяного водителя ребёнок попал в больницу (ВИДЕО)

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Авария произошла вчера вечером на пересечении улиц М. Дософтей и М. Витязул. В результате четырёхмесячный ребёнок был госпитализирован столичную больницу им. Валентина Игнатенко.

По данным полиции, автомобиль Toyota, которым управлял 54-летний мужчина, столкнулся на светофоре с автомобилем Skoda, пишет jurnal.md. В итоге 4-месячный ребёнок попал в больницу с сотрясением мозга.

По словам очевидцев, 25-летний водитель Skoda был пьян. Мужчина отказался пройти тест на алкоголь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.