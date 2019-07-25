ДТП в столице: по вине пьяного водителя ребёнок попал в больницу (ВИДЕО)

ДТП в столице: по вине пьяного водителя ребёнок попал в больницу (ВИДЕО)

Авария произошла вчера вечером на пересечении улиц М. Дософтей и М. Витязул. В результате четырёхмесячный ребёнок был госпитализирован столичную больницу им. Валентина Игнатенко.

По данным полиции, автомобиль Toyota, которым управлял 54-летний мужчина, столкнулся на светофоре с автомобилем Skoda, пишет jurnal.md. В итоге 4-месячный ребёнок попал в больницу с сотрясением мозга.

По словам очевидцев, 25-летний водитель Skoda был пьян. Мужчина отказался пройти тест на алкоголь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md