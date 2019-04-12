ДТП в столице: пьяный водитель на микроавтобусе протаранил забор музея этнографии (ФОТО, ВИДЕО)

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Старенький микроавтобус врезался в ограду Национального музея этнографии и естественной истории. Водитель покинул место происшествия, бросив транспортное средство.

Инцидент произошёл минувшим вечером. Как стало известно, 32-летний мужчина угнал микроавтобус Mercedes-Benz, припаркованный на улице Щусева, и отправился на экскурсию по городу. На пересечении улиц Сергея Лазо и Михаила Когылничану водитель не справился с управлением, а автомобиль сошёл с дороги и врезался в ограду Национального музея этнографии, пишет deschide.md.

По словам Натальи Стати, сотрудника пресс-службы городской полиции, владелец микроавтобуса сообщил в полицию об угоне. В скором времени было установлено, что хозяин автомобиля и нарушитель были знакомы. В тот вечер мужчины вместе распивали спиртное.

На имя мужчины, спровоцировавшего аварию, было возбуждено уголовное дело за угон транспортной единицы. Ещё одно дело было заведено за вождение в нетрезвом виде. За дорожно-транспортное происшествие нарушителю грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства инцидента.