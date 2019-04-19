ДТП в столице: два автомобиля столкнулись “лоб в лоб” (ФОТО)

ДТП в столице: два автомобиля столкнулись “лоб в лоб” (ФОТО)

Два автомобиля марок Opel и Toyota получили серьёзные технические повреждения после того, как столкнулись сегодня «лоб в лоб» на одной из улиц Кишинёва. Пострадал ли кто-то в результате аварии – неизвестно.

Согласно полученной информации, ДТП произошло сегодня, 19 апреля, на пересечении улиц Мунчешты и Бачой, пишет protv.md. По словам водителя Toyota, полиция обвиняет его в произошедшем. Однако он отрицает свою вину и говорит, что находился на главной дороге.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства аварии.

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