ДТП в столице: автоледи в больнице после столкновения с ЗИЛом (ВИДЕО)

ДТП в столице: автоледи в больнице после столкновения с ЗИЛом (ВИДЕО)

20-летняя девушка попала ​​в больницу после того, как в её автомобиль врезался ЗИЛ. В результате удара легковушка сильно пострадала.

Инцидент произошёл сегодня утром на улице Узинелор, пишет protv.md. По данным полиции, по улице Петрикань передвигался 45-летний водитель грузовика. При попытке свернуть на улицу Узинелор мужчина врезался в автомобиль Honda, который двигался по правилам.

Девушку, управлявшую легковым авто, доставили в больницу. Серьёзных травм ей удалось избежать, однако автомобиль был повреждён.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виновнику ДТП грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md