ДТП в столице: автоледи в больнице после столкновения с ЗИЛом (ВИДЕО)

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20-летняя девушка попала ​​в больницу после того, как в её автомобиль врезался ЗИЛ. В результате удара легковушка сильно пострадала.

Инцидент произошёл сегодня утром на улице Узинелор, пишет protv.md. По данным полиции, по улице Петрикань передвигался 45-летний водитель грузовика. При попытке свернуть на улицу Узинелор мужчина врезался в автомобиль Honda, который двигался по правилам.

Девушку, управлявшую легковым авто, доставили в больницу. Серьёзных травм ей удалось избежать, однако автомобиль был повреждён.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виновнику ДТП грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.