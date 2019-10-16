ДТП в Слободзее: водитель потерял сознание и врезался в дерево (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в Слободзейском районе. Volkswagen Sharan под управлением жителя села Чобручи 45 лет направлялся в сторону Тирасполя.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части право и совершил наезд на дерево. Очевидцы вызвали скорую помощь. С места ДТП водителя госпитализировали в Слободзейскую центральную районную больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и закрытый перелом кисти, пишет mvdpmr.org.

Рядом с водителем в машине находилась его 41-летняя супруга. Она не пострадала. Оба они были пристегнуты ремнями, а от удара о дерево сработали подушки безопасности.

Как стало известно, по пути следования за рулём у водителя ухудшилось состояние здоровья, он потерял сознание, вследствие чего машина съехала с проезжей части. Обстоятельства выясняются.