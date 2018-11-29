ДТП в Штефан-Водэ: есть погибший и раненый

Один мужчина скончался, ещё один доставлен в больницу после того, как мопед, на котором они передвигались, врезался в металлический забор вокруг колодца. Инцидент произошёл недалеко от таможенной станции Тудора в районе Штефан-Водэ.

По словам пресс-офицера Инспектората полиции Штефан-Водэ Сильвии Ветку, авария произошла этой ночью около 02:20. Двое мужчин в возрасте 34 и 24 лет ехали на мопеде марки Viper.

В какой-то момент водитель потерял контроль над управлением, мопед съехал с дороги и врезался в металлический забор у колодца. В результате удара 34-летний водитель скончался, а его пассажир был доставлен в районную больницу Штефан-Водэ с различными травмами, – рассказала для deschide.md Ветку.

Обстоятельства инцидента выясняются.