ДТП в Шолданештах: перевернулась повозка с маленьким ребёнком (ФОТО)

ДТП в Шолданештах: перевернулась повозка с маленьким ребёнком (ФОТО)

27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением повозки, запряжённой лошадью. Инцидент произошёл вечером 8 марта в селе Климэуць Шолданештского района.

Хуже всего то, что женщина поставила под угрозу жизнь собственного ребёнка: двухлетнего мальчика. Управляя повозкой в нетрезвом состоянии, сельчанка не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Ребёнка с телесными повреждениями доставили в больницу в Шолданештах. Его мать прошла тест на алкотестере, который показал 0,83 мг/л.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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