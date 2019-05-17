ДТП в Рышканском районе: несовершеннолетний пассажир оказался в реанимации

0

Житель Рышканского района сел за руль в нетрезвом состоянии и врезался в бетонную плиту. Авария произошла прошлой ночью.

В результате сильного удара у водителя диагностирован перелом руки. Два других пассажира отделались лёгкими травмами, пишет realitatea.md. 16-летнему подростку, который находился на заднем сиденье машины, повезло меньше: с серьёзными травмами он был доставлен в реанимацию в больницу Бельц.

25-летний водитель прошёл тест на алкоголь, который показал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,84 мг/л. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.