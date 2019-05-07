ДТП в Рыбнице: водитель впал в состояние судорожного приступа и совершил наезд на пешехода (ФОТО)

ДТП в Рыбнице: водитель впал в состояние судорожного приступа и совершил наезд на пешехода (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Воронково. За рулём автомобиля марки ВАЗ-2106 находился 51-летний рыбничанин. Водитель впал в состояние судорожного приступа и потерял управление над транспортным средством.

В результате автомобиль совершил наезд на пожилого пешехода, который шёл в попутном направлении по левому краю проезжей части дороги. После «жигули» врезались в калитку домовладения, пишет mvdpmr.org.

В результате ДТП 60-летний сельчанин госпитализирован в травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ с диагнозом: «Компрессионный перелом L1 позвоночника 2-й степени». В состоянии после судорожного приступа водитель с гематомами помещён в неврологическое отделение. Три пассажира, находившиеся в салоне, не пострадали.

По факту аварии ведётся разбирательство.

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