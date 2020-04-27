ДТП в Рыбнице: водитель не справился с управлением и влетел в соседский забор

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Житель Рыбницкого района обнаружил разбитый каменный забор у своего дома. Было установлено, что ограждение повреждено автомобилем.

Вскоре был найден и водитель, совершивший правонарушение – 45-летний сосед заявителя. Как выяснилось, мужчина за рулём Volkswagen не справился с управлением и совершил наезд на забор. Как пишет mvdpmr.org, автолюбитель скрылся с места ДТП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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