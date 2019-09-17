ДТП в Рыбнице: пешеход под попал колёса микроавтобуса

ДТП в Рыбнице: пешеход под попал колёса микроавтобуса

Инцидент произошёл на улице Кирова. Мужчина начал переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил микроавтобус Toyota под управлением 34-летнего рыбничанина.

Как сообщает mvdpmr.org, медики диагностировали у 57-летнего пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, перелом шейного отдела позвоночника, перелом голени. На данный момент мужчина находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении центральной районной больницы города Рыбница.

Правоохранители напоминают водителям о необходимости заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и в местах с большим скоплением людей.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md