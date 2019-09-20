ДТП в Рыбнице: мать с дочерью оказались в больнице (ФОТО)

ДТП в Рыбнице: мать с дочерью оказались в больнице (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 сентября в Рыбнице. Водитель автомобиля Renault, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил Volkswagen, у которого было преимущество. В результате произошло столкновение.

Как пишет mvdpmr.org, обе пассажирки Renault были доставлены в отделение травматологии районной больницы. 55-летняя женщина была госпитализирована с переломом ноги, её 24-летняя дочь – с ушибами шейных позвонков.

Водители транспортных средств не пострадали. Автомобили получили механические повреждения. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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