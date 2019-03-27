ДТП в Рыбнице: 18-летний мотоциклист попал в больницу после того, как сел за руль пьяным (ФОТО)

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Не справился с управлением 18-летний житель села Броштяны Рыбницкого района. 25 марта по дороге домой он упал с мотоцикла. Очевидцы вызвали “скорую”.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы, пишет mvdpmr.org. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей лицевой части черепа и множественные ушибы тела.

По предварительным данным, парень сель за руль в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится разбирательство.