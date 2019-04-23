ДТП в Приднестровье: мотоциклист – в тяжелом состоянии (ФОТО)

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На перекрёстке улиц Советская и Фрунзе села Коротное 31-летний житель города Днестровск, двигаясь со стороны города на мотоцикле Jawa, не убедился в безопасности совершаемого обгона и столкнулся с маршруткой Mercedes, которая ехала в попутном направлении. От удара мотоцикл протащило пару десятков метров, после чего он врезался в дорожный знак.

Шлем не спас мотоциклиста от серьёзных травм. Мужчина в крайне тяжёлом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы города Тирасполь. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кому 1-й степени, ссадины теменной области. Водитель и 4 пассажира маршрутного такси не пострадали, пишет mvdpmr.org.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка. Транспортные средства получили механические повреждения и помещены на охраняемую стоянку.