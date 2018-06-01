ДТП в Приднестровье: капот машины оказался всмятку (ФОТО)

ДТП в Приднестровье: капот машины оказался всмятку (ФОТО)

Пострадавшая в больнице, двум автомобилям необходим ремонт – таковы последствия серьёзной аварии, случившейся в селе Парканы.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, Volkswagen Passat под управлением 25-летнего жителя города Слободзея следовал из Тирасполя. При повороте налево на территорию АЗС молодой человек не убедился в безопасности совершаемого манёвра и столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался по направлению к Тирасполю. За рулём данного транспортного средства находился 28-летний тираспольчанин.

В результате ДТП водители автомобилей не пострадали. 26-летняя пассажирка Mercedes госпитализирована в травматологическое отделение ГУ «РКБ» с травмой головы и ушибами.

В отношении водителя Volkswagen Passat составлен протокол. Обстоятельства аварии выясняются.

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