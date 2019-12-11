ДТП в Пересечино: легковушка на высокой скорости въехала в микроавтобус с пассажирами (ФОТО)

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Водителю понадобилась медицинская помощь после того, как его автомобиль врезался в микроавтобус рейса Крива-Кишинёв. ДТП произошло сегодня в селе Пересечино Оргеевского района.

27-летний мужчина находился за рулём автомобиля марки Dacia Logan. На опасном повороте он столкнулся «лоб в лоб» с микроавтобусом, ехавшим по встречной полосе, передаёт deschide.md. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что водитель не учёл, что дорога мокрая и не снизил скорость движения на повороте, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Обе машины получили технические повреждения. Водитель Dacia Logan был госпитализирован, а водитель микроавтобуса и его пассажиры отделались испугом. Другие обстоятельства выясняются.