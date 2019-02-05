ДТП в Оргееве: иномарка на летних шинах буквально впечаталась в дерево (ФОТО)

ДТП в Оргееве: иномарка на летних шинах буквально впечаталась в дерево (ФОТО)

Мужчина и его сын чудом остались живы после того, как их автомобиль Mercedes, оборудованный летними шинами, съехал с дороги и на полном ходу врезался в дерево. Повреждённое транспортное средство без номерных знаков обнаружили сегодня утром на участке трассы R20 в Оргеевском районе.

По словам Марианы Бециву, пресс-секретаря столичного инспектората полиции, сотрудники Национальной патрульной инспекции обнаружили зелёный автомобиль Mercedes E 200 без номерных знаков. Рядом с машиной никого из людей не было.

Немногим позже на другом автомобиле подъехал водитель Mercedes. Им оказался 48-летний житель села Воротец Оргеевского райна. Мужчина рассказал полицейским, что сегодня утром ехал в машине со своим 26-летним сыном. На мокром асфальте автомобиль занесло, после чего иномарка врезалась в дерево. Водитель и пассажир не пострадали. Было также установлено, что мужчина сел за руль трезвым, пишет deschide.md.

Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов. Обстоятельства инцидента выясняются.

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