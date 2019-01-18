ДТП в Новых Аненах: велосипедист в коме после столкновения с авто

0

Авария произошла сегодня утром в селе Бульбоака Новоаненского района. Автомобилист совершил наезд на велосипедиста, в результате чего последний впал в кому.

Велосипедиста сбил автомобиль Dacia, за рулём которого находился 45-летний житель Новых Анен. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В больнице мужчина впал в кому, пишет unimedia.info.

Оба участника движения перемещались в одном направлении. Было установлено, что водитель, сбивший велосипедиста, не употреблял алкогольные напитки.

Предварительной причиной аварии послужила скользкая дорога. В настоящее время полиция пытается установить личность пострадавшего, а также выяснить обстоятельства произошедшего.