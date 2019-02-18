ДТП в Новых Аненах: лихача на иномарке остановило дерево (ФОТО)

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Молодой человек был доставлен в больницу после того, как водитель автомобиля, в котором он находился, решил не снижать скорость на повороте, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево и получил серьёзные технические повреждения.

ДТП произошло сегодня утром вблизи села Новотроицкое Новоаненского района, пишет deschide.md. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Новых Анен Силвии Ветку, органы правопорядка установили, что ДТП произошло с участием автомобиля марки Hyundai, за рулём которого находился 58-летний мужчина.

– В автомобиле находились 5 человек: водитель и 4 пассажира. В то время, как они ехали с Каушан по направлению в Новые Анены, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево. В результате аварии автомобиль получил технические повреждения, а 29-летний пассажир был доставлен в районную больницу Новых Анен с травмами, – сообщила Силвия Ветку.

Органы правопорядка расследуют все обстоятельства, при которых произошла авария. По предварительной версии, водитель не адаптировал скорость движения на повороте и не учёл того, что дорога скользкая.