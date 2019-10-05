ДТП в Ниспоренах: погиб полицейский, пассажир – в реанимации

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Сотрудник полиции скончался, а пассажир попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как машина врезалась в столб. Трагедия произошла вчера вечером в одном из населённых пунктов Ниспоренского района.

За рулём Skoda Octavia находился 26-летний водитель, пишет deschide.md. По неустановленным причинам он потерял контроль над управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в электрический столб. Водитель скончался на месте, а 19-летний пассажир попал в Ниспоренскую районную больницу, в отделение реанимации.

Впоследствии было установлено, что погибший работал в полиции, но выехал на дорогу и попал в ДТП в нерабочее время. Обстоятельства инцидента выясняются.