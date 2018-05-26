ДТП в Криково: спасателям пришлось вытаскивать водителя из груды металла

ДТП в Криково: спасателям пришлось вытаскивать водителя из груды металла

Водитель, не справившись с управлением, угодил в дерево, а после его перевернуло на бок.

Авария произошла на трассе Кишинёв – Оргеев, вблизи Криково. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в дерево, после чего его автомобиль перевернулся на бок.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также спасатели, которые вытащили пострадавшего 42-летнего водителя из весьма покорёженной машины. Органы правопорядка расследуют все обстоятельства случившегося.

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