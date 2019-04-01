ДТП в Конгазе: вблизи пешеходного перехода сбили ребёнка

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В селе Конгаз легковой автомобиль сбил 11-летнего ребёнка, который перебегал дорогу вблизи пешеходного перехода. Авария случилась вечером 30 марта.

Как рассказала офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан, за рулём автомобиля марки Renault Symbol находился 55-летний житель Чадыр-Лунги. Вблизи пешеходного перехода 11-летняя девочка решила перебежать дорогу. Водитель машины затормозил, но удара избежать не удалось, пишет gagauzinfo.md.

В результате ребёнок был доставлен в районную больницу Комрата. У девочки диагностировали острую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и степень вины водителя.