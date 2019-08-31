ДТП в Конгазе: перевернулся автомобиль

ДТП в Конгазе: перевернулся автомобиль

Вблизи села Конгаз перевернулся легковой автомобиль марки Audi. ДТП случилось вблизи лагеря отдыха «Костер».

Как рассказали в пресс-службе управления полиции Гагаузии, 24-летний житель села Конгаз не справился с управлением, в результате чего Audi съехало в кювет. Автомобиль перевернулся, а водитель был доставлен в комратскую районную больницу. По счастливой случайности водитель не пострадал и от госпитализации отказался, передаёт gagauzinfo.md.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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