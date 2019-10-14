ДТП в Комрате: водитель сбил пешехода и скрылся

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В Комрате легковой автомобиль сбил мужчину, стоявшего на дороге. Водитель скрылся с места происшествия.

Инцидент произошёл днём в воскресенье, 13 октября. Как пишет gagauzinfo.md, легковой автомобиль буквально снёс мужчину, находившегося на дороге возле своего дома. Однако водитель предпочёл не останавливаться и скрылся.

Пострадавший получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Полиция разыскивает водителя. Если его личность будет установлена, нарушителю грозит наказание не только за случившееся, но и за то, что покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшему.