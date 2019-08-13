ДТП в Комрате с перевернувшимся авто: водитель сбежал с места происшествия

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Водитель, который стал участником утреннего ДТП в Комрате, покинул место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции Гагаузии.

Как пишет gagauzinfo.md, этим утром в правоохранительные органы поступила информация о том, что по улице Ленина в Комрате перевернулся автомобиль. Машина также врезалась в ворота жилого дома.

Водитель не стал дожидаться приезда сотрудников полиции, снял регистрационный номер с автомобиля, после чего скрылся с места ДТП. По данному факту проводится проверка.