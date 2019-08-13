ДТП в Комрате с перевернувшимся авто: водитель сбежал с места происшествия

ДТП в Комрате с перевернувшимся авто: водитель сбежал с места происшествия

Водитель, который стал участником утреннего ДТП в Комрате, покинул место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции Гагаузии.

Как пишет gagauzinfo.md, этим утром в правоохранительные органы поступила информация о том, что по улице Ленина в Комрате перевернулся автомобиль. Машина также врезалась в ворота жилого дома.

Водитель не стал дожидаться приезда сотрудников полиции, снял регистрационный номер с автомобиля, после чего скрылся с места ДТП. По данному факту проводится проверка.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md