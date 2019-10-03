ДТП в Комрате: один из водителей попал в больницу (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Комрате 2 октября. Как сообщают очевидцы, водитель Mercedes Vito выезжал с территории строительной базы и не убедился в отсутствии помехи.

В результате водитель Volkswagen Jetta, имевший приоритет, не сумел притормозить. Избежать столкновения не удалось, передаёт gagauzinfo.md.

В результате столкновения водитель Volkswagen был доставлен в Комратскую районную больницу с тяжкими травмами и многочисленными ушибами. По факту ДТП проводится разбирательство.