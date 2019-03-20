ДТП в Комрате: дорогу не поделили Dacia и Toyota (ФОТО)

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19 марта в дежурную часть Инспектората полиции Комрата поступило телефонное сообщение от диспетчера службы «112» Кагул о том, что по улице Ленина муниципия Комрат в районе стадиона произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, в ходе выяснений обстоятельств было установлено, что 41-летний житель Комрата, управляя автомашиной марки Toyota Corolla, при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил машину марки Dacia. За рулём второго авто находился 32-летний житель Комрата. От сильного удара второй автомобиль вылетел на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с третьей машиной марки Toyota Prius под управлением 39-летнего жителя Комрата.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины марки Toyota Prius, 53-летний житель Комрата, был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «острая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рвано-ушибленная рана левой височно-теменной области и ушиб шейного отдела позвоночника». Водитель транспортного средства марки Toyota Corolla был доставлен с психотравмой.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.