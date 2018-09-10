ДТП в Кишиневе: водитель одной из машин оказался заблокирован (ФОТО)

ДТП в Кишиневе: водитель одной из машин оказался заблокирован (ФОТО)

Авария произошла около часа назад на столичной улице Каля Мошилор.

Как свидетельствуют снимки с места происшествия, в ДТП задействованы два легковых автомобиля, один из которых – такси.

По словам очевидца, одного из водителей пришлось извлекать из покореженного автомобиля, так как дверь заклинило. Сам пострадавший находился без сознания, каково его состояние на данный момент – не сообщается.

Виновника ДТП предстоит определить полиции.

Фото: facebook/город без маршруток

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