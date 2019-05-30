ДТП в Кирсово: полиция считает приоритетной версию несчастного случая

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Правоохранительные органы расследуют ДТП со смертельным исходом в селе Кирсово. Приоритетной стражи порядка считают версию несчастного случая.

Об этом новостному порталу gagauzinfo.md сообщил источник в правоохранительных органах, ознакомленный с деталями следствия. По его данным, 32-летний житель села Кирсово, которого на въезде в населенный пункт насмерть сбил автомобиль «скорой помощи», находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот злополучный день мужчина, который являлся инвалидом по зрению, поругался с близкими, после чего вышел из дома в возбужденном состоянии.

– Рассматриваются несколько версий случившегося – в том числе, самоубийство. Но приоритетной версией, все же, остается несчастный случай, – отметил источник.

Напомним, ДТП случилось в субботу, 25 мая. Бригада «скорой помощи», находящаяся в автомобиле, пыталась оказать первую медицинскую помощь и доставить пострадавшего в районную больницу Комрата, но мужчина от полученных травм скончался по пути в медучреждение. По данному факту было начато уголовное преследование. За совершение данного преступления Законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с аннулированием права управления транспортными средствами.