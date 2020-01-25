ДТП в Каушанах: один из пострадавших в тяжёлом состоянии

ДТП в Каушанах: один из пострадавших в тяжёлом состоянии

Стали известны подробности аварии в Каушанах, в результате которой пострадали пять человек. По словам врачей, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Согласно заявлению медиков районной больницы Каушан, один из пострадавших поступил в реанимационное отделение в очень тяжёлом состоянии. У него диагностированы политравмы, травма грудной клетки, ушиб лёгких, переломы рёбер, травма живота с повреждением органов брюшной полости, травматический шок.

Пострадавшему провели операцию, пишет deschide.md. Ещё два пациента с травмами средней тяжести проходят лечение в травматологическом отделении.

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