ДТП в Каушанах: один из пострадавших в тяжёлом состоянии

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Стали известны подробности аварии в Каушанах, в результате которой пострадали пять человек. По словам врачей, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Согласно заявлению медиков районной больницы Каушан, один из пострадавших поступил в реанимационное отделение в очень тяжёлом состоянии. У него диагностированы политравмы, травма грудной клетки, ушиб лёгких, переломы рёбер, травма живота с повреждением органов брюшной полости, травматический шок.

Пострадавшему провели операцию, пишет deschide.md. Ещё два пациента с травмами средней тяжести проходят лечение в травматологическом отделении.