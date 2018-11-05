ДТП в Хынчештском районе: TIR врезался в телегу

ДТП в Хынчештском районе: TIR врезался в телегу

Серьезная авария в районе Хынчешть: два человека были госпитализированы после того, как в телегу, на которой они ехали, врезался грузовик. По данным пресс-секретаря инспектората полиции Хынчешть Кристины Викол, инцидент произошёл вчера утром.

По данным полиции, телега резко изменила траекторию движения, в результате чего в неё врезался грузовик. После столкновения водитель и пассажир телеги были госпитализированы, сообщает портал unimedia.info.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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