ДТП в Хынчештах: трое пострадавших в больнице

Трое человек попали в больницу с различными травмами после того, как на дороге столкнулись два автомобиля. Инцидент произошёл 23 ноября, около 17:25, недалеко от села Логэнешть Хынчештского района. На место прибыла бригада спасателей.

Как заявила для deschide.md пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу, участниками ДТП стали автомобили Toyota и Renault.

Звонок в службу 112 поступил в 17:25. Спасатели прибыли на место, где им пришлось доставать из искорёженной машины одного из участников аварии. В результате столкновения трое человек были доставлены в районную больницу Хэнчешт с различными травмами, – добавила Пушкашу.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося ДТП.