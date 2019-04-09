ДТП в Хынчештах: на трассе перевернулся микроавтобус (ФОТО)

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Микроавтобус столкнулся с грузовиком, после чего слетел в кювет и перевернулся. Авария произошла сегодня утром на трассе в Хынчештском районе.

По данным полиции, водитель грузовика Scania не уступил дорогу микроавтобусу, в результате чего и произошло столкновение. После удара микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. 35-летний водитель был доставлен в районную больницу Хынчешт, пишет deschide.md.

По словам Кристины Викол, пресс-секретаря ИП Хынчешт, 45-летний водитель грузовика направлялся в Кишинёв из Хынчешт. Когда мужчина, попытался сменить полосу движения, он столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

Водитель автобуса, житель Леовского района, был срочно доставлен в районную больницу Хынчешт для оказания медицинской помощи. Два других пассажира отделались лёгкими травмами. Чтобы вытащить пострадавших из микроавтобуса, потребовалось прибегнуть к помощи спасателей, – рассказала Викол.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.