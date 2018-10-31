ДТП в Григориополе: грузовик чудом не угодил в кювет

Авария произошла в селе Ташлык, на 28-ом км автодороги Тирасполь – Каменка.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, грузовой автомобиль марки DAF, перевозивший в прицепе песок, следовал из села Спея в город Дубоссары. Спускаясь с горки, водитель не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник. Лишь чудом машина не угодила в кювет. К счастью, удалось избежать столкновения с другими транспортными средствами.

В результате ДТП никто не пострадал. Большегруз получил незначительные механические повреждения. На проезжую часть он выехал своим ходом. На случай возникновения возгорания к месту происшествия прибыл дежурный расчёт службы пожаротушения.

Повреждённый металлический отбойник принадлежит ГУП «Григориопольский ДЭУ». Уточняется сумма материального ущерба, причинённого предприятию.