ДТП в Гагаузии: невнимательная автоледи врезалась в грузовик

Авария произошла накануне вечером в коммуне Светлый АТО Гагаузия. Легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с грузовиком.

Как передаёт gagauzinfo.md, местная жительница, управлявшая автомобилем Audi TT, решила выйти на обгон, но не заметила припаркованный на обочине грузовой автомобиль марки DAF. В результате транспортные средства столкнулись.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.