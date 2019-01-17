ДТП в Гагаузии: невнимательная автоледи врезалась в грузовик

ДТП в Гагаузии: невнимательная автоледи врезалась в грузовик

Авария произошла накануне вечером в коммуне Светлый АТО Гагаузия. Легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с грузовиком.

Как передаёт gagauzinfo.md, местная жительница, управлявшая автомобилем Audi TT, решила выйти на обгон, но не заметила припаркованный на обочине грузовой автомобиль марки DAF. В результате транспортные средства столкнулись.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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