ДТП в Гагаузии: автомобиль вылетел с трассы

ДТП в Гагаузии: автомобиль вылетел с трассы
Инцидент произошел между селами Буджак и Чукур-Минжир. В результате аварии пострадал один человек. 

Как пишет gagauzinfo.md, в полицию обратился житель Кишинева, который рассказал об аварии, произошедшей между селами Буджак и Чукур-Минжир. Сев в попутно следующий автомобиль, мужчина до молдавской столицы с первого раза не добрался – машина попала в ДТП.

Добравшись до столицы на другом автомобиле последний обратился в больницу. Врачи констатировали у пострадавшего ушиб правого плеча.

Обстоятельства выясняются.

 

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